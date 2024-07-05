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Сегодня, 23:40

Испания вышла вперед в противостояниях с Германией — 4 победы и 3 поражения

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборная Испании обыграла Германию (2:1 д.в.) в матче 1/4 финала Евро-2024.

В сложном историческом противостоянии Испании и Германии чаша весов впервые склонилась в пользу «фурии рохи». Теперь на счету пиренейцев четыре победы в том числе (в финале Евро-2008 и полуфинале ЧМ-2010) при двух ничьих и трех поражениях, последнее из которых состоялось на другом немецком стадионе 36 лет назад.

Все матчи Испании и Германии на крупных турнирах

Дата

Город

Турнир

Стадия

Матч

Голы

20.07.1966

Бирмингем

ЧМ

Гр.турнир

ФРГ — Испания — 2:1

Эммерих, Зеелер — Фусте

02.07.1982

Мадрид

ЧМ

Гр.турнир

Испания — ФРГ — 1:2

Самора — Литтбарски, Фишер

20.06.1984

Париж

ЧЕ

Гр.турнир

ФРГ — Испания — 0:1

Маседа

17.06.1988

Мюнхен

ЧЕ

Гр.турнир

ФРГ — Испания — 2:0

Феллер-2

21.06.1994

Чикаго

ЧМ

Гр.турнир

Германия — Испания — 1:1

Клинсманн — Гойкоэчеа

29.06.2008

Вена

ЧЕ

Финал

Германия — Испания — 0:1

Ф.Торрес

07.07.2010

Дурбан

ЧМ

1/2 финала

Германия — Испания — 0:1

Пуйоль

27.11.2022

Эль-Хаур

ЧМ

Гр.турнир

Испания — Германия — 1:1

Мората — Фюллькруг

05.07.2024

Штутгарт

ЧЕ

1/4 финала

Испания — Германия — 2:1 (д.в.)

Дани Ольмо, Мерино — Вирц

Итого: +4=2-3, мячи 9-9 в пользу Испании.

Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
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