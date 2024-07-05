Испания вышла вперед в противостояниях с Германией — 4 победы и 3 поражения
Сборная Испании обыграла Германию (2:1 д.в.) в матче 1/4 финала Евро-2024.
В сложном историческом противостоянии Испании и Германии чаша весов впервые склонилась в пользу «фурии рохи». Теперь на счету пиренейцев четыре победы в том числе (в финале Евро-2008 и полуфинале ЧМ-2010) при двух ничьих и трех поражениях, последнее из которых состоялось на другом немецком стадионе 36 лет назад.
Все матчи Испании и Германии на крупных турнирах
|
Дата
|
Город
|
Турнир
|
Стадия
|
Матч
|
Голы
|
20.07.1966
|
Бирмингем
|
ЧМ
|
Гр.турнир
|
ФРГ — Испания — 2:1
|
Эммерих, Зеелер — Фусте
|
02.07.1982
|
Мадрид
|
ЧМ
|
Гр.турнир
|
Испания — ФРГ — 1:2
|
Самора — Литтбарски, Фишер
|
20.06.1984
|
Париж
|
ЧЕ
|
Гр.турнир
|
ФРГ — Испания — 0:1
|
Маседа
|
17.06.1988
|
Мюнхен
|
ЧЕ
|
Гр.турнир
|
ФРГ — Испания — 2:0
|
Феллер-2
|
21.06.1994
|
Чикаго
|
ЧМ
|
Гр.турнир
|
Германия — Испания — 1:1
|
Клинсманн — Гойкоэчеа
|
29.06.2008
|
Вена
|
ЧЕ
|
Финал
|
Германия — Испания — 0:1
|
Ф.Торрес
|
07.07.2010
|
Дурбан
|
ЧМ
|
1/2 финала
|
Германия — Испания — 0:1
|
Пуйоль
|
27.11.2022
|
Эль-Хаур
|
ЧМ
|
Гр.турнир
|
Испания — Германия — 1:1
|
Мората — Фюллькруг
|
05.07.2024
|
Штутгарт
|
ЧЕ
|
1/4 финала
|
Испания — Германия — 2:1 (д.в.)
|
Дани Ольмо, Мерино — Вирц
Итого: +4=2-3, мячи 9-9 в пользу Испании.