Испания вышла вперед в противостояниях с Германией — 4 победы и 3 поражения

Сборная Испании обыграла Германию (2:1 д.в.) в матче 1/4 финала Евро-2024.

В сложном историческом противостоянии Испании и Германии чаша весов впервые склонилась в пользу «фурии рохи». Теперь на счету пиренейцев четыре победы в том числе (в финале Евро-2008 и полуфинале ЧМ-2010) при двух ничьих и трех поражениях, последнее из которых состоялось на другом немецком стадионе 36 лет назад.

Все матчи Испании и Германии на крупных турнирах

Дата Город Турнир Стадия Матч Голы 20.07.1966 Бирмингем ЧМ Гр.турнир ФРГ — Испания — 2:1 Эммерих, Зеелер — Фусте 02.07.1982 Мадрид ЧМ Гр.турнир Испания — ФРГ — 1:2 Самора — Литтбарски, Фишер 20.06.1984 Париж ЧЕ Гр.турнир ФРГ — Испания — 0:1 Маседа 17.06.1988 Мюнхен ЧЕ Гр.турнир ФРГ — Испания — 2:0 Феллер-2 21.06.1994 Чикаго ЧМ Гр.турнир Германия — Испания — 1:1 Клинсманн — Гойкоэчеа 29.06.2008 Вена ЧЕ Финал Германия — Испания — 0:1 Ф.Торрес 07.07.2010 Дурбан ЧМ 1/2 финала Германия — Испания — 0:1 Пуйоль 27.11.2022 Эль-Хаур ЧМ Гр.турнир Испания — Германия — 1:1 Мората — Фюллькруг 05.07.2024 Штутгарт ЧЕ 1/4 финала Испания — Германия — 2:1 (д.в.) Дани Ольмо, Мерино — Вирц

Итого: +4=2-3, мячи 9-9 в пользу Испании.