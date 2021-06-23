Испания сыграет с Хорватией и другие пары 1/8 финала чемпионата Европы

Сборная Испании по футболу разгромила команду Словакии и вышла в 1/8 финала чемпионата Европы.

Встреча третьего тура в группе Е в Севилье завершилась со счетом 5:0.

Сборная Испании набрала пять очков и вышла в плей-офф со второго места в группе.

Плей-офф

1/8 финала

26 июня

1: Уэльс — Дания

2: Италия — Австрия

27 июня

3: Нидерланды — 3D/E/F

4: Бельгия — 3A/D/E/F

28 июня

5: Хорватия — Испания

6: 1F — 3A/B/C

29 июня

7: Англия — 2F

8: Швеция — 3A/B/C/D