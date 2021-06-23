Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Испания сыграет с Хорватией и другие пары 1/8 финала чемпионата Европы

21:07
Теги:

Сборная Испании по футболу разгромила команду Словакии и вышла в 1/8 финала чемпионата Европы.

Встреча третьего тура в группе Е в Севилье завершилась со счетом 5:0.

Сборная Испании набрала пять очков и вышла в плей-офф со второго места в группе.

Плей-офф

1/8 финала

26 июня

1: Уэльс — Дания

2: Италия — Австрия

27 июня

3: Нидерланды — 3D/E/F

4: Бельгия — 3A/D/E/F

28 июня

5: Хорватия — Испания

6: 1F — 3A/B/C

29 июня

7: Англия — 2F

8: Швеция — 3A/B/C/D

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 5504
Все опросы
Кто на Евро-2020 смотрится наиболее мощно в групповом турнире?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Украина вышла в 1/8 финала Евро-2020
Всем привит: чем различаются «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»
Сколько выпивают знаки зодиака и кто больше напивается
Камеры сняли, как мужчина пронзил другу шею ножом в Москве

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля