Испания сыграет с Хорватией и другие пары 1/8 финала чемпионата Европы
21:07
Сборная Испании по футболу разгромила команду Словакии и вышла в 1/8 финала чемпионата Европы.
Встреча третьего тура в группе Е в Севилье завершилась со счетом 5:0.
Сборная Испании набрала пять очков и вышла в плей-офф со второго места в группе.
Плей-офф
1/8 финала
26 июня
1: Уэльс — Дания
2: Италия — Австрия
27 июня
3: Нидерланды — 3D/E/F
4: Бельгия — 3A/D/E/F
28 июня
5: Хорватия — Испания
6: 1F — 3A/B/C
29 июня
7: Англия — 2F
8: Швеция — 3A/B/C/D
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