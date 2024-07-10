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Сегодня, 00:41

Испания стала первой сборной в истории, выигравшей 6 матчей на Евро

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборная Испании.
Фото Reuters

Сборная Испании первой в истории одержала шесть побед в матчах на чемпионате Европы.

9 июля испанцы обыграли Францию (2:1) в полуфинале Евро-2024. До этого команда Луиса де ла Фуэнте победила на турнире Хорватию (3:0), Италию (1:0), Албанию (1:0), Грузию (4:1) и Германию (2:1 д.в.).

Начиная с 2016 года, число участников Евро увеличилось с 16 до 24 команд. В связи с этим команды стали играть на одну стадию плей-офф больше.

Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине. Против сборной Испании сыграет победитель матча Нидерланды — Англия. Игра состоится 10 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
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