Испания — Швеция: прогноз Дмитрия Хохлова на матч Евро-2020
08:00
Экс-игрок сборной России и «Реала Сосьедада» Дмитрий Хохлов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча чемпионата Европы-2020 между сборными Испании и Швеции.
«Испанцы — явные фавориты этой пары. Думаю, матч получится результативным, потому что в первых играх на Евро всегда забивается много голов. Понятно, что шведы буду играть так называемым вторым номером, но, тем не менее, пара мячей точно будет забита», — сказал Хохлов «СЭ».
Матч Испания — Швеция пройдет на «Эстадио де-ла-Картуха» в Севилье 14 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.
(Екатерина Звенигородская)
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