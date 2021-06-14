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Испания — Швеция, Евро-2020: где смотреть трансляцию матча

20:30
Сборная Испании сыграет против Швеции в рамках группового турнира чемпионата Европы-2020.
Сборная Испании сыграет против Швеции в рамках группового турнира чемпионата Европы-2020.
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Сегодня, 14 июня, сборная Испании сыграет против Швеции в рамках группового турнира чемпионата Европы-2020. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Команды выступают в группе Е, вместе со сборными Польши и Словакии. В рамках Евро испанцы и шведы встречались пять раз и скандинавы всего однажды смогли обыграть соперника (в 2006 году, 2:0).

За матчем Испания — Швеция можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Первый».

Испания — Швеция

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