Сегодня, 14 июня, сборная Испании сыграет против Швеции в рамках группового турнира чемпионата Европы-2020. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Команды выступают в группе Е, вместе со сборными Польши и Словакии. В рамках Евро испанцы и шведы встречались пять раз и скандинавы всего однажды смогли обыграть соперника (в 2006 году, 2:0).

За матчем Испания — Швеция можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Первый».