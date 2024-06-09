Сборная Испании в товарищеском матче разгромила Северную Ирландию

Сборная Испании дома в товарищеском матче разгромила Северную Ирландию — 5:1.

Дубль оформил Педри. Полузащитник «Барселоны» отличился на 12-й и 29-й минутах. Еще по голу на счету Альваро Мораты (18-я минута), Фабиана Руиса (35-я) и Микеля Ойярсабаля (60-я).

Единственный мяч гостей на 2-й минуте забил Дэниэл Баллард.

Сборная Испании сыграет на Евро-2024. Команда Луиса Де ла Фуэнте попала в группу B, где ее соперниками станут Хорватия (15 июня), Италия (20 июня) и Албания (24 июня).