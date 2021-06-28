Испания пропустила больше одного гола в матче впервые с ноября 2018 года
21:08
В Копенгагене проходит матч 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Хорватии и Испании. После 90 минут игры счет ничейный (3:3).
Испания пропустила более одного гола в матче впервые с 15 ноября 2018 года. Тогда команда со счетом 2:3 уступила как раз Хорватии в матче Лиги наций.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю