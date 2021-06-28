Испания пропустила больше одного гола в матче впервые с ноября 2018 года

В Копенгагене проходит матч 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Хорватии и Испании. После 90 минут игры счет ничейный (3:3).

Испания пропустила более одного гола в матче впервые с 15 ноября 2018 года. Тогда команда со счетом 2:3 уступила как раз Хорватии в матче Лиги наций.