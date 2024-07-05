Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 22:47

Испания преодолела главное проклятие на Евро и чемпионатах мира

Кирилл Бурдаков
Статистик
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сборная Испании обыграла Германию (2:1 д.в.) в матче 1/4 финала Евро-2024.

Испанцы впервые в истории смогли добиться успеха во встрече с хозяином крупного турнира.С 1934 по 2018 год пиренейцы 10 раз встречались со странами, принимающими чемпионат и добились пяти ничьих (три из которых превратились в поражения в серии пенальти) при пяти неудачах.

Матчи сборной Испании с хозяевами чемпионата мира и Европы

Год

Турнир

Стадия

Хозяин

Счет

1934

ЧМ

1/4 финала

Италия

1:1

1934

ЧМ

1/4 финала

Италия

0:1

1950

ЧМ

Финальная группа

Бразилия

1:6

1980

ЧЕ

Гр.турнир

Италия

0:0

1984

ЧЕ

Финал

Франция

0:2

1988

ЧЕ

Гр.турнир

ФРГ

0:2

1966

ЧЕ

1/4 финала

Англия

0:0 (пен. — 2:4)

2002

ЧМ

1/4 финала

Корея

0:0 (пен. — 3:5)

2004

ЧЕ

Гр.турнир

Португалия

0:1

2018

ЧМ

1/8 финала

Россия

1:1 (пен. — 3:4)

2024

ЧЕ

1/4 финала

Германия

2:1 (д.в.)

Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
2
0
Читайте также
Юлиан Нагельсманн признан самым влюбленным тренером Евро-2024 за поцелуи с подругой
Okko приобрел права на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций
Левые у руля: чего ждать от лейбористского правительства Великобритании
Кроос сломал Педри, голы Ольмо и Виртца, скандал с рукой Кукурельи и сумасшедшая развязка. Что случилось в матче Евро-2024 Испания – Германия
Арестованный после нападений в Дагестане экс-глава района Омаров вышел на свободу
Шольц рассмеялся после вопроса журналиста о поездке Орбана в Москву
Популярное видео
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Португалия — Франция. Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Евро
Нагельсманн — о поражении Германии от Испании: «Болезненный матч. Я сказал игрокам, что они не заслужили вылета»
Okko сообщил о проблемах с доступом к трансляции матча Евро Португалия — Франция
Сборная Германии впервые проиграла в четвертьфинале чемпионата Европы
Португалия — Франция: счет после первого тайма не открыт
Арбитр не поставил пенальти в ворота Испании за игру рукой. Немцы имеют право возмущаться?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Португалия — Франция: счет после первого тайма не открыт

Сборная Германии впервые проиграла в четвертьфинале чемпионата Европы

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости