Испания преодолела главное проклятие на Евро и чемпионатах мира
Сборная Испании обыграла Германию (2:1 д.в.) в матче 1/4 финала Евро-2024.
Испанцы впервые в истории смогли добиться успеха во встрече с хозяином крупного турнира.С 1934 по 2018 год пиренейцы 10 раз встречались со странами, принимающими чемпионат и добились пяти ничьих (три из которых превратились в поражения в серии пенальти) при пяти неудачах.
Матчи сборной Испании с хозяевами чемпионата мира и Европы
|
Год
|
Турнир
|
Стадия
|
Хозяин
|
Счет
|
1934
|
ЧМ
|
1/4 финала
|
Италия
|
1:1
|
1934
|
ЧМ
|
1/4 финала
|
Италия
|
0:1
|
1950
|
ЧМ
|
Финальная группа
|
Бразилия
|
1:6
|
1980
|
ЧЕ
|
Гр.турнир
|
Италия
|
0:0
|
1984
|
ЧЕ
|
Финал
|
Франция
|
0:2
|
1988
|
ЧЕ
|
Гр.турнир
|
ФРГ
|
0:2
|
1966
|
ЧЕ
|
1/4 финала
|
Англия
|
0:0 (пен. — 2:4)
|
2002
|
ЧМ
|
1/4 финала
|
Корея
|
0:0 (пен. — 3:5)
|
2004
|
ЧЕ
|
Гр.турнир
|
Португалия
|
0:1
|
2018
|
ЧМ
|
1/8 финала
|
Россия
|
1:1 (пен. — 3:4)
|
2024
|
ЧЕ
|
1/4 финала
|
Германия
|
2:1 (д.в.)