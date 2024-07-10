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Сегодня, 01:53

Испания повторила рекорд Германии по количеству побед в полуфиналах чемпионатов Европы

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Сборная Испании переиграла команду Франции (2:1) и повторила рекорд по количеству выходов в финал чемпионатов Европы — 5.

Долгое время рекорд удерживали огорченные командой Луиса де ла Фуэнте на прошлой стадии немцы. Четыре раза в решающих матчах участвовали сборные СССР и Италии, трижды — уступившая во вторник сборная Франции.

Все полуфиналисты чемпионатов Европы

Команда

Полуфиналы

Победы

Поражения

ФРГ/Германия

8

5 (1972, 1976, 1992, 1996, 2008)

3 (1988, 2012, 2016)

Испания

6

5 (1964, 1984, 2008, 2012, 2024)

1 (2020)

СССР/Россия

6

4 (1960, 1964, 1972, 1988)

2 (1968, 2008)

Франция

6

3 (1984, 2000, 2016)

3 (1960, 1996, 2024)

Нидерланды

6*

1 (1988)

4 (1976, 1992, 2000, 2004)

Италия

5

4 (1968, 2000, 2012, 2020)

1 (1988)

Португалия

5

2 (2004, 2016)

3 (1984, 2000, 2012)

Чехословакия/Чехия

4

2 (1976, 1996)

2 (1960, 2004)

Дания

4

1 (1992)

3 (1964, 1984, 2020)

Англия

4*

1 (2020)

2 (1968, 1996)

Югославия

3

2 (1960, 1968)

1 (1976)

Венгрия

2

0

2 (1964, 1972)

Греция

1

1 (2004)

0

Бельгия

1

0

1 (1972)

Турция

1

0

1 (2008)

Уэльс

1

0

1 (2016)

Швеция

1

0

1 (1992)

* Полуфиналисты Евро-2024.

Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
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