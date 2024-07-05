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Испания потеряла из-за дисквалификации Карвахаля, Морату и Ле Нормана

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Дани Карвахаль в матче с Германией.
Фото Reuters

В полуфинале чемпионата Европы-2024 сборной Испании придется обойтись без капитана Альваро Мораты, а также защитников Дани Карвахаля и Робина Ле Нормана. Все они в четвертьфинале с Германией (2:1) заработали дисквалификацию.

Они вместе с Даниэлем Вивианом «висели» на карточке. Мората и Ле Норман получили по второму предупреждению, а Карвахаль заработал удаление.

Напомним, что, в соответствии с регламентом турнира, игрок или официальное лицо команды, удаленное с поля и/или из технической зоны, автоматически дисквалифицируется на следующий матч турнира. Контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА в зависимости от серьезности нарушения вправе увеличить срок дисквалификации — вплоть до распространения ее на другие соревнования.

Автоматическую дисквалификацию на следующий матч влекут за собой два предупреждения, полученные в разных играх финального турнира, а также четвертое.

Предупреждения, полученные в финальном турнире и не приведшие к дисквалификации, аннулируются после четвертьфинальных игр и не переносятся в полуфинал.

Предупреждения и дисквалификации за перебор желтых карточек, полученные в финальном турнире, аннулируются после его завершения и не переносятся на матчи других соревнований.

Даниэль Карвахаль
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
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