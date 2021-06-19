Испания — Польша: Мората забил первый гол испанцев на Евро-2020
Сборная Испании открыла счет в матче Евро-2020 с Польшей. Встреча проходит в Севилье.
На 26-й минуте отличился Альваро Мората, ему ассистировал Жерар Морено. Счет матча — 1:0 в пользу испанцев. Для команды Луиса Энрике это первый забитый мяч на турнире.
Команды выступают в группе E. Свой первый матч Польша проиграла Словакии (1:2), а Испания сыграла вничью со Швецией (0:0).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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Демьян Бледный
мочи пшеков!
19.06.2021
John Doe
Вообще-то, команды не ровня. Поляки рискнули, и вполне могли затащить. Играть в открытый встречный футбол с испанцами... Самоубийцы они что ли? ))
19.06.2021
Пахтакор чемпион
Чего-то не понял. Молодцы поляки почему? Стартовый спурт не получился, гол они уже получили. Стоит вопрос - испанцы этим ограничатся или еще парочку забьют? Вообще то походы ва банк обячно так и заканчиваются, футбол - не покер...
19.06.2021
John Doe
Поляки - молодцы, конечно. Пошли ва-банк с самого начала и вполне могли сорвать куш. Теперь главное сколько у них сил теперь после этого стартового спурта. Если бензин закончится, в лучшем случае простоят как шведы. В худшем - испанцы на волне раскатают.
19.06.2021