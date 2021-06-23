Испания почти год не забивает пенальти

В матче второго тура Евро-2020 форвард сборной Испании Жерар Морено не смог реализовать 11-метровый удар в ворота сборной Польши, попав в штангу.

нападающий «Вильярреала» продлил неудачную серию испанских пенальтистов, четыре последних удара которых оказались неточными. До Морено своими шансами не смогли воспользоваться Серхио Рамос, проигравший две дуэли швейцарцу Янну Зоммеру, и Абель Руис.

Последние 10 пенальти сборной Испании

Дата Игрок Турнир Матч Вратарь Исход 15.11.2018 Серхио Рамос ЛН Хорватия — 2:3 Ловре Калиниич Гол 23.03.2019 Серхио Рамос ОЧЕ Норвегия — 2:1 Руне Ярстейн Гол 10.06.2019 Серхио Рамос ОЧЕ Швеция — 3:0 Робин Ульсен Гол 10.06.2019 Альваро Мората ОЧЕ Швеция — 3:0 Робин Ульсен Гол 05.09.2019 Серхио Рамос ОЧЕ Румыния — 2:1 Чиприан Тэтэрушану Гол 06.09.2020 Серхио Рамос ЛН Украина — 4:0 Андрей Пятов Гол 14.11.2020 Серхио Рамос ЛН Швейцария — 1:1 Янн Зоммер Вратарь 14.11.2020 Серхио Рамос ЛН Швейцария — 1:1 Янн Зоммер Вратарь 08.06.2021 Абель Руис ТМ Литва — 4:0 Томас Сведкаускас Вратарь 19.06.2021 Жерар Морено ЧЕ Польша — 1:1 Войчех Щенсны Штанга

По числу нереализованных пенальти (шесть) Испания с отрывом лидирует среди всех участников чемпионатов Европы. Помимо Морено промахи допускали Дани, Карраско, Мичел, Рауль и Серхио Рамос. Для сравнения ни одна другая команда-участница Евро не имеет в пассиве даже трех незабитых 11-метровых.

Нереализованные пенальти в матчах чемпионата Европы

Год Игрок Стадия Соперник Вратарь Исход 18.06.1980 Дани Гр.турнир Англия — 1:2 Рэй Клеменс Вратарь 20.06.1984 Лобо Карраско Гр.турнир ФРГ — 0:1 Тони Шумахер Вратарь 11.06.1988 Мичел Гр.турнир Дания — 3:2 Троэльс Расмуссен Вратарь 25.06.2000 Рауль 1/4 финала Франция — 1:2 Фабьен Бартез Мимо 21.06.2016 Серхио Рамос Гр.турнир Хорватия — 1:2 Бранимир Субашич Вратарь 19.06.2021 Жерар Морено Гр.турнир Польша — 1:1 Войчех Щенсны Штанга

* Матч продолжается.