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Испания почти год не забивает пенальти

12:15
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В матче второго тура Евро-2020 форвард сборной Испании Жерар Морено не смог реализовать 11-метровый удар в ворота сборной Польши, попав в штангу.

нападающий «Вильярреала» продлил неудачную серию испанских пенальтистов, четыре последних удара которых оказались неточными. До Морено своими шансами не смогли воспользоваться Серхио Рамос, проигравший две дуэли швейцарцу Янну Зоммеру, и Абель Руис.

Последние 10 пенальти сборной Испании

Дата

Игрок

Турнир

Матч

Вратарь

Исход

15.11.2018

Серхио Рамос

ЛН

Хорватия — 2:3

Ловре Калиниич

Гол

23.03.2019

Серхио Рамос

ОЧЕ

Норвегия — 2:1

Руне Ярстейн

Гол

10.06.2019

Серхио Рамос

ОЧЕ

Швеция — 3:0

Робин Ульсен

Гол

10.06.2019

Альваро Мората

ОЧЕ

Швеция — 3:0

Робин Ульсен

Гол

05.09.2019

Серхио Рамос

ОЧЕ

Румыния — 2:1

Чиприан Тэтэрушану

Гол

06.09.2020

Серхио Рамос

ЛН

Украина — 4:0

Андрей Пятов

Гол

14.11.2020

Серхио Рамос

ЛН

Швейцария — 1:1

Янн Зоммер

Вратарь

14.11.2020

Серхио Рамос

ЛН

Швейцария — 1:1

Янн Зоммер

Вратарь

08.06.2021

Абель Руис

ТМ

Литва — 4:0

Томас Сведкаускас

Вратарь

19.06.2021

Жерар Морено

ЧЕ

Польша — 1:1

Войчех Щенсны

Штанга

По числу нереализованных пенальти (шесть) Испания с отрывом лидирует среди всех участников чемпионатов Европы. Помимо Морено промахи допускали Дани, Карраско, Мичел, Рауль и Серхио Рамос. Для сравнения ни одна другая команда-участница Евро не имеет в пассиве даже трех незабитых 11-метровых.

Нереализованные пенальти в матчах чемпионата Европы

Год

Игрок

Стадия

Соперник

Вратарь

Исход

18.06.1980

Дани

Гр.турнир

Англия — 1:2

Рэй Клеменс

Вратарь

20.06.1984

Лобо Карраско

Гр.турнир

ФРГ — 0:1

Тони Шумахер

Вратарь

11.06.1988

Мичел

Гр.турнир

Дания — 3:2

Троэльс Расмуссен

Вратарь

25.06.2000

Рауль

1/4 финала

Франция — 1:2

Фабьен Бартез

Мимо

21.06.2016

Серхио Рамос

Гр.турнир

Хорватия — 1:2

Бранимир Субашич

Вратарь

19.06.2021

Жерар Морено

Гр.турнир

Польша — 1:1

Войчех Щенсны

Штанга

* Матч продолжается.

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