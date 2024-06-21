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Сегодня, 00:53

Испания обеспечила себе выход в 1/8 финала с первого места в группе В, Италию устроит ничья с Хорватией в последнем туре

Алексей Мороз
статистик
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Испания обыграла Италию (1:0) во втором туре группы В на Евро-2024 и обеспечила себе выход в плей-офф и первое место в квартете.

Группа B И В Н П М О
Испания 2 2 0 0 4-0 6
Италия 2 1 0 1 2-2 3
Албания 2 0 1 1 3-4 1
Хорватия 2 0 1 1 2-5 1

3-й тур. Албания — Испания, Хорватия — Италия

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— количество очков в очных встречах;

— разница мячей в очных встречах;

— количество голов в очных встречах;

— общая разница мячей;

— общее количество голов;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (красная карточка или удаление за две желтых — 3 очка, желтая карточка — 1 очко);

— место в общем рейтинге европейских квалификационных турниров.

У Италии хорошие шансы на второе место в группе, для этого достаточно не проиграть Хорватии. Однако поражение итальянцев в случае победы Албании в параллельном матче отбросит команду Лучано Спаллетти на четвертое место. Если же испанцы не проиграют, то действующие чемпионы Европы при таком раскладе окажутся третьими.

Математически у Албании больше шансов на третье место, чем у Хорватии. У нее лучше разница голов — плюс у соперника нет турнирной мотивации. Победа необходима обеим сборным. Поражение практически наверняка оставит их за бортом турнира. Ничья, даже если и выведет на третье место, дает итоговые два очка, а с этим результатом шансы на попадание в четверку лучших команд с третьей строчки тоже невелики. Особенно у хорватов с учетом разницы голов.

Евро-2024
Сборная Испании по футболу
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