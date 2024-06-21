Испания обеспечила себе выход в 1/8 финала с первого места в группе В, Италию устроит ничья с Хорватией в последнем туре
Испания обыграла Италию (1:0) во втором туре группы В на Евро-2024 и обеспечила себе выход в плей-офф и первое место в квартете.
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Испания
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|Италия
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|Албания
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|Хорватия
|2
|0
|1
|1
|2-5
|1
3-й тур. Албания — Испания, Хорватия — Италия
Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:
— количество очков в очных встречах;
— разница мячей в очных встречах;
— количество голов в очных встречах;
— общая разница мячей;
— общее количество голов;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов (красная карточка или удаление за две желтых — 3 очка, желтая карточка — 1 очко);
— место в общем рейтинге европейских квалификационных турниров.
У Италии хорошие шансы на второе место в группе, для этого достаточно не проиграть Хорватии. Однако поражение итальянцев в случае победы Албании в параллельном матче отбросит команду Лучано Спаллетти на четвертое место. Если же испанцы не проиграют, то действующие чемпионы Европы при таком раскладе окажутся третьими.
Математически у Албании больше шансов на третье место, чем у Хорватии. У нее лучше разница голов — плюс у соперника нет турнирной мотивации. Победа необходима обеим сборным. Поражение практически наверняка оставит их за бортом турнира. Ничья, даже если и выведет на третье место, дает итоговые два очка, а с этим результатом шансы на попадание в четверку лучших команд с третьей строчки тоже невелики. Особенно у хорватов с учетом разницы голов.