Испания не смогла стать первой командой в истории, которой удалось выиграть две серии пенальти на одном Евро
Сборная Испании уступила в полуфинале Евро-2020 Италии (1:1, пен. — 2:4) и не смогла стать первой командой в истории, которой удалось выиграть две серии пенальти на одном чемпионате Европы.
Ранее испанцы лишили шанса войти в историю команду Швейцарии, которая, победив французов, не справилась с Унаи Симоном.
В 1996 году вторые для себя серии пенальти проиграли англичане и французы, а 2016-м — поляки.
Команда, которые дважды били пенальти на одном чемпионате Европы
|
Турнир
|
Команда
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
Пенальти
|
1996
|
Англия
|
1/4 финала
|
Испания
|
0:0
|
4:2
|
|
|
1/2 финала
|
Германия
|
1:1
|
5:6
|
1996
|
Франция
|
1/4 финала
|
Голландия
|
0:0
|
5:4
|
|
|
1/2 финала
|
Чехия
|
0:0
|
5:6
|
2016
|
Польша
|
1/8 финала
|
Швейцария
|
1:1
|
5:4
|
|
|
1/4 финала
|
Португалия
|
1:1
|
3:5
|
2020
|
Швейцария
|
1/8 финала
|
Франция
|
3:3
|
5:4
|
|
|
1/4 финала
|
Испания
|
1:1
|
1:3
|
2020
|
Испания
|
1/4 финала
|
Швейцария
|
1:1
|
3:1
|
|
|
1/2 финала
|
Италия
|
1:1
|
2:4
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