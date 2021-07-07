Испания не смогла стать первой командой в истории, которой удалось выиграть две серии пенальти на одном Евро

Сборная Испании уступила в полуфинале Евро-2020 Италии (1:1, пен. — 2:4) и не смогла стать первой командой в истории, которой удалось выиграть две серии пенальти на одном чемпионате Европы.

Ранее испанцы лишили шанса войти в историю команду Швейцарии, которая, победив французов, не справилась с Унаи Симоном.

В 1996 году вторые для себя серии пенальти проиграли англичане и французы, а 2016-м — поляки.

Команда, которые дважды били пенальти на одном чемпионате Европы