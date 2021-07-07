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Испания не смогла стать первой командой в истории, которой удалось выиграть две серии пенальти на одном Евро

01:40
6 июля. Лондон. Италия — Испания — 1:1, пенальти — 4:2. Фото AFP
6 июля. Лондон. Италия — Испания — 1:1, пенальти — 4:2. Фото AFP
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Сборная Испании уступила в полуфинале Евро-2020 Италии (1:1, пен. — 2:4) и не смогла стать первой командой в истории, которой удалось выиграть две серии пенальти на одном чемпионате Европы.

Ранее испанцы лишили шанса войти в историю команду Швейцарии, которая, победив французов, не справилась с Унаи Симоном.

В 1996 году вторые для себя серии пенальти проиграли англичане и французы, а 2016-м — поляки.

Команда, которые дважды били пенальти на одном чемпионате Европы

Турнир

Команда

Стадия

Соперник

Счет

Пенальти

1996

Англия

1/4 финала

Испания

0:0

4:2

1/2 финала

Германия

1:1

5:6

1996

Франция

1/4 финала

Голландия

0:0

5:4

1/2 финала

Чехия

0:0

5:6

2016

Польша

1/8 финала

Швейцария

1:1

5:4

1/4 финала

Португалия

1:1

3:5

2020

Швейцария

1/8 финала

Франция

3:3

5:4

1/4 финала

Испания

1:1

1:3

2020

Испания

1/4 финала

Швейцария

1:1

3:1

1/2 финала

Италия

1:1

2:4

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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