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Сегодня, 22:00

Испания — Италия: время начала и где смотреть трансляцию матча Евро 2024

Испания сыграет с Италией на чемпионате Европы 20 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Ламин Ямаль (сборная Испании).
Фото AFP

Испания сыграет с Италией в групповом этапе Евро-2024 в четверг, 20 июня. Матч пройдет на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Ключевые события встречи Испания — Италия будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 21.45 мск. Также следить за игрой можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

«Красная фурия» стартовала на Евро с уверенной победы над Хорватией — 3:0. Итальянская сборная в первом матче ЧЕ-2024 обыграла Албания со счетом 2:1.

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

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