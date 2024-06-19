Испания сыграет с Италией в групповом этапе Евро-2024 в четверг, 20 июня. Матч пройдет на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Ключевые события встречи Испания — Италия будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 21.45 мск. Также следить за игрой можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

«Красная фурия» стартовала на Евро с уверенной победы над Хорватией — 3:0. Итальянская сборная в первом матче ЧЕ-2024 обыграла Албания со счетом 2:1.

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