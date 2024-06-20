Сборная Испании встретится с командой Италии в рамках группового этапа Евро-2024 в четверг, 20 июня. Игра состоится на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция. За ключевыми событиями противостояния Испания — Италия можно следить в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начало телеэфира в 21.45 мск. Также игра будет доступна в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» по платной подписке.

Испанцы в первом матче на чемпионате Европы победили хорватскую сборную — 3:0. Италия стартовала на Евро-2024 с победы над Албанией — 2:1.

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