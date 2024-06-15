Испания — Хорватия: Ямаль и Модрич сыграют с первых минут
Стали известны стартовые составы на матч между сборными Испании и Хорватии на Евро-2024.
Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине. Начало — в 19.00 по московскому времени.
Испания: Унаи Симон, Кукурелья, Начо, ле Норман, Карвахаль, Педри, Родри, Фабиан Руис, Ямаль, Мората, Уильямс.
Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Понграчич, Й.Шутало, Станишич, Ковачич, Брозович, Модрич, Крамарич, Будимир, Майер.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Испания — Хорватия.
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