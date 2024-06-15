Сборные Испании и Хорватии проведут матч в столице Германии Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» в субботу, 15 июня. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. Главным арбитром будет англичанин Майкл Оливер.

Испанцы без особых проблем прошли отборочный цикл. «Красная фурия» в группе А выиграла 7 матчей из 8, лишь в одном уступив сборной Шотландии. Но это не помешало испанцам уверенно занять первое место в группе.

У Хорватии путь на чемпионат Европы был тернистым. «Шашечные» в группе D вели борьбу за путевку на Евро с Турцией и Уэльсом. Хорваты одержали 5 побед при одной ничьей (с Уэльсом) и двух поражениях (от Турции и Уэльса). Тем не менее, они заняли второе место и попали в финальную стадию.