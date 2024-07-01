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Испания — Грузия: видеообзор матча 1/8 финала Евро-2024

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо наносит удар по воротам сборной Грузии.
Фото Reuters

Сборная Испании обыграла Грузию со счетом 4:1 в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024.

Встреча прошла в Кельне на стадионе «Рейн Энерги».

Испанский защитник Робин Ле Норман забил гол в свои ворота, после чего испанцы отметились четырьмя мячами — отличились Родри, Фабиан Руис, Нико Уильямс и Дани Ольмо.

Сборная Испании вышла в четвертьфинал Евро-2024, в котором встретится с Германией. Матч пройдет в пятницу, 5 июля и начнется в 19.00 (мск).

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