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Сегодня, 20:45

Испания — Грузия: смотреть трансляцию матча плей-офф Евро-2024 в прямом эфире

Матч Евро-2024 Испания — Грузия 30 июня покажут на «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Капитан сборной Грузии Гурам Кашия.
Гурам Кашия.
Фото Reuters

30 июня в Кельне (Германия) на одноименной арене сборные Испании и Грузии сыграют в матче 1/8 финала Евро-2024. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча плей-офф Евро-2024 Испания — Грузия в прямом эфире можно будет бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и matchtv.ru. Она начнется в 21.45 мск. На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция самых захватывающих моментов противостояния испанцев с грузинами.

Видеотрансляция также будет доступна по платной подписке для всех зрителей онлайн-платформ Кинопоиск и Okko.

Грузия пробилась в 1/8 финала Евро-2024 с третьей строчки квартета F с 4 баллами. Испанцы вышли в плей-офф турнира с первого места в группе B с 9 набранными очками. Больше интересной информации о сетке плей-офф Евро-2024 доступно по ссылке в нашем материале «СЭ».

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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