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30 июня, 23:51

Сборная Испании обыграла Грузию и вышла в четвертьфинал Евро-2024

Сергей Разин
корреспондент
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30 июня. Сборная Испании обыграла Грузию в 1/8 финала Евро-2024 (4:1).
Фото Reuters

Сборная Испании в 1/8 финала Евро-2024 обыграла Грузию со счетом 4:1.

В составе испанцев отличились Родри, Фабиан Руис, Нико Уильямс и Дани Ольмо. На 18-й минуте Робин Ле Норман забил в свои ворота. «СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания вышла в четвертьфинал Евро-2024, где встретится с Германией. Матч пройдет 5 июля в Штутгарте и начнется в 19:00 мск.

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Чемпионат Европы. 1/8 финала
30 июн, 22:00. RheinEnergieStadion (Кельн)
Испания
4:1
Грузия

Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
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