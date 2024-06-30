Сборная Испании обыграла Грузию и вышла в четвертьфинал Евро-2024

Сборная Испании в 1/8 финала Евро-2024 обыграла Грузию со счетом 4:1.

В составе испанцев отличились Родри, Фабиан Руис, Нико Уильямс и Дани Ольмо. На 18-й минуте Робин Ле Норман забил в свои ворота. «СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания вышла в четвертьфинал Евро-2024, где встретится с Германией. Матч пройдет 5 июля в Штутгарте и начнется в 19:00 мск.

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