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Сегодня, 21:50

Испания — Грузия: началась прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2024

Матч Испания — Грузия на Евро-2024 в Кельне пройдет 30 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист сборной Испании Ферран Торрес.
Ферран Торрес.
Фото Reuters

На канале «Матч ТВ» и на matchtv.ru началась прямая бесплатная трансляция матча 1/8 финала Евро-2024 Испания — Грузия. Встреча пройдет 30 июня, сегодня, на арене «Кельн Штадиум». Она начнется в 22.00 мск.

Смотреть игру плей-офф чемпионата Европы-2024 также можно по платной подписке в видеосервисах Okko и Кинопоиск. С помощью матч-центра «СЭ» следите за ключевыми событиями противостояния Испания — Грузия.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию самых интересных моментов игры Евро-2024 Грузия — Испания.

Испанцы с главным тренером Луисом Де ла Фуэнте вышли в плей-офф Евро-2024 с первого места в группе B с 9 набранными очками. Грузия с Вилли Саньолем пробилась в 1/8 финала турнира с третьей строчки квартета F с 4 баллами.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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