Мостовой: «Игра покажет, смогут ли грузины повторить наш успех 2018 года»

Бывший полузащитник сборной СССР и России Александр Мостовой в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии.

«Испания — единственная команда, которая на данный момент доказала своей игрой, что являются лучшие. Если они забьют первыми, то грузинам будет тяжело. Игра покажет, смогут ли грузины повторить наш успех 2018 года», — сказал Мостовой «СЭ».

Встреча Испания — Грузиия в рамках 1/8 финала Евро-2024 состоится в воскресенье, 30 июня. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Сборная России на ЧМ-2018 победила Испанию в 1/8 финала в серии пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

Константин Передерий