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Сегодня, 22:59

Испания — Грузия: гол засчитан правильно — Уильямс не был в офсайде, Мората не влиял на вратаря

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Эпизод матча Испания — Грузия.
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча Испания — Грузия.
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча Испания — Грузия.
Фото Скриншот трансляции
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На 39-й минуте матча 1/8 финала чемпионата Европы Испания — Грузия судья Франсуа Летексье принял верное решение, засчитав взятие ворот грузинской сборной.

Эпизод матча Испания — Грузия.
Фото Скриншот трансляции

В ходе голевой атаки возникли две офсайдные ситуации, требовавшие проверки. В первой в момент паса партнера Нико Уильямс не зашел за линию офсайда, бригада арбитров правильно не зафиксировала тут положение «вне игры». Во второй Альваро Мората в момент удара Родри по воротам оказался за линией офсайда. Но он никак не мешал Георгию Мамардашвили и не влиял на действия вратаря. Обзор голкиперу не был перекрыт, он видел момент удара и среагировал на него.

Эпизод матча Испания — Грузия.
Фото Скриншот трансляции

Видеоарбитр (ВАР) Жером Бризар, как и положено, вместе с двумя ассистентами провел проверку и не вмешался в действия рефери, поддержав его решение.

Чемпионат Европы. 1/8 финала
30 июн, 22:00. RheinEnergieStadion (Кельн)
Испания
4:1
Грузия
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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