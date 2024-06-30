Сборные Испании и Грузии 30 июня сыграют в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу в Кельне (Германия). Встреча пройдет на арене «Кельн Штадиум». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Видеотрансляция матча плей-офф Евро-2024 Испания — Грузия пройдет бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Она начнется в 21.45 мск. В прямом эфире игру можно будет смотреть также по подписке на онлайн-платформах Okko и Кинопоиск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию самых интересных событий противостояния Испания — Грузия.

Испанцы вышли в плей-офф Евро-2024 с первого места в группе B с 9 набранными очками. Грузия пробилась в 1/8 финала турнира с третьей строчки квартета F с 4 баллами. Больше интересной информации о сетке плей-офф Евро-2024 доступно по ссылке в нашем материале «СЭ».

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