Испания сыграет с Германией в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу в пятницу, 5 июля. Матч пройдет на стадионе «MHP Арена» в Штутгарте (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция матча. Ключевые события встречи Испания — Германия будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» по платной подписке.

Евро-2024 проходит в 10 городах Германии. Финал состоится 14 июля.

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