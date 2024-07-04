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Сегодня, 19:00

Испания — Германия: время начала и где смотреть трансляцию матча Евро-2024

Испания сыграет с Германией в матче 1/4 финала чемпионата Европы 5 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Ламин Ямаль (сборная Испании).
Фото Global Look Press

Испания сыграет с Германией в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу в пятницу, 5 июля. Матч пройдет на стадионе «MHP Арена» в Штутгарте (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция матча. Ключевые события встречи Испания — Германия будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» по платной подписке.

Евро-2024 проходит в 10 городах Германии. Финал состоится 14 июля.

Чемпионат Европы. 1/4 финала
05 июл, 19:00. MHPArena (Штутгарт)
Испания
Германия

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

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Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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