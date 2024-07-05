Сборные Испании и Германии сыграют в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу в пятницу, 5 июля. Игра состоится на стадионе «MHP Арена» в Штутгарте (Германия) и начнется в 19.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи. Ключевые события противостояния Испания — Германия будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть встречу можно в онлайн-кинотеатрах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» по платной подписке.

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