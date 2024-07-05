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Испания — Германия: статистика и результаты матчей перед игрой 1/4 финала Евро-2024

Сборные Испании и Германии сыграли друг против друга 28 матчей
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Германии.
Фото Global Look Press

Сборная Испании сыграет с командрй Германии в рамках 1/4 финала чемпионата Европы по футболу в пятницу, 5 июля. Игра состоится на стадионе «MHP Арена» в Штутгарте (Германия). Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи Испания — Германия будут доступны в матч-центре на нашем сайте. На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция матча.

История противостояния соперников насчитывает 28 игр. Каждая сторона одержала по девять побед, еще десять матчей завершились вничью. Последняя очная встреча соперников состоялась 27 ноября 2022 года на групповом этапе чемпионата мира в Катаре и завершилась вничью — 1:1.

Германия на групповой стадии разгромила Шотландию (5:1), победила Венгрию (2:0), поделила очки со Швейцарией (1:1) и заняла первое место в группе. В первом матче плей-офф хозяева турнира одержали победу над сборной Дании со счетом 2:0).

Сборная Испании уверенно выиграла свою группу. На старте группового турнира команда Луиса де ла Фуэнте разгромила Хорватию (3:0), а после этого ограничилась победами с минимальным счетом над Италией и Албанией. В 1/8 финала испанцы победили Грузию (4:1).

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

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Евро-2024
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Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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