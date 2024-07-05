Сборная Испании победила Германию и стала первым полуфиналистом Евро-2024

Сборная Испании обыграла Германию в матче 1/4 финала чемпионата Европы-2024 — 2:1 (д.в.).

Счет на 51-й минуте открыл полузащитник сборной Испании Дани Ольмо. Немцам удалось отыграться благодаря голу Флориана Вирца на 89-й минуте.

Команды не сумели определить победителя в основное время. В дополнительное время решающие мяч на 119-й минуте забил Микель Мерино.

Сборная Испании стала первым полуфиналистом Евро-2024. Команда Луиса де ла Фуэнте сыграет с победителем пары Португалия — Франция. Германия вылетела в четвертьфинале домашнего чемпионата Европы.