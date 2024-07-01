Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 15:00

Испания — Германия: дата матча 1/4 финала чемпионата Европы 2024

Матч 1/4 финала Евро-2024 Испания — Германия пройдет 5 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сборная Германии.
Фото AFP

Сборная Испании сыграет против Германии в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу в пятницу, 5 июля. Встреча пройдет в Штутгарте (Германия) на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события противостояния Испания — Германия будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Италии является действующим чемпионом Европы.

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Бельгиец Онана в шутку пригрозил «сломать» Мбаппе в матче 1/8 финала Евро
Блестящая Испания рвется к титулу, а гордая Грузия покидает Евро с высоко поднятой головой. Репортаж Рабинера из Кельна
Бастрыкин попросил ВККС разрешить возбудить дело в отношении судьи Матеты
У Мексики украли плей-офф, Рондон снова забил, а у Месси – идеальная сетка. Что произошло на Кубке Америки-2024 1 июля
В ТМХ назвали причину расцепления вагонов поезда на МЦД-3
В Кремле назвали стягивание ВСУ к границе Белоруссии поводом для беспокойства
Популярное видео
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Защитник «Локомтива» Ньямси: «Матч с Бельгией для французов сродни дерби»
Франция — Бельгия: Мбаппе и Лукаку сыграют с первых минут
Франция — Бельгия: смотреть трансляцию матча плей-офф Евро-2024 в прямом эфире
Блестящая Испания рвется к титулу, а гордая Грузия покидает Евро с высоко поднятой головой. Репортаж Рабинера из Кельна
Мбаппе или де Брейне — кто покинет Евро уже после 1/8 финала? Сделай ставку на матч Франция — Бельгия с фрибетом до 15 000 рублей без депозита в FONBET
Селюк: «Критика Саутгейта? А что вы скажете, если Англия выиграет Евро?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спортивный директор сборной Бельгии Веркаутерен прокомментировал «нефартовость» Лукаку

Спортивный директор сборной Бельгии рассказал, каких игроков не хватает в новом поколении команды

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости