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Испания — Франция: время начала и где смотреть трансляцию матча Евро-2024

Сборные Испании и Франции в полуфинале Евро-2024 9 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Франции.
Фото Reuters

Сборные Испании и Франции сыграют в матче 1/2 финала чемпионата Европы по футболу во вторник, 9 июля. Встреча пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния Испания — Франция будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Видеотрансляция матча чемпионата Европы-2024 в прямом эфире будет доступна бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 21.00 мск. Также смотреть встречу можно в онлайн-кинотеатрах «Okko» и «Кинопоиск» по платной подписке.

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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