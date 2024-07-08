Сборные Испании и Франции сыграют в матче 1/2 финала чемпионата Европы по футболу во вторник, 9 июля. Встреча пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния Испания — Франция будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Видеотрансляция матча чемпионата Европы-2024 в прямом эфире будет доступна бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 21.00 мск. Также смотреть встречу можно в онлайн-кинотеатрах «Okko» и «Кинопоиск» по платной подписке.

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