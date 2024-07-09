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Испания — Франция: трансляция матча полуфинала Евро-2024 начнется в 22.00

Франция сыграет с Испанией 9 июня в 1/2 финала Евро-2024
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист сборной Франции Тео Эрнандес.
Тео Эрнандес.
Фото Reuters

9 июля в Мюнхене (Германия) на одноименном стадионе пройдет матч полуфинала Евро-2024 Испания — Франция. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

На телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru в 22.00 начнется бесплатная видеотрансляция противостояния 1/2 финала чемпионата Европы-2024. Встречу Франция — Испания по платной подписке также покажут в онлайн-платформах Кинопоиск и Окко.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция самых интересных событий Испания — Франция. В нашем матч-центре будут доступны ключевые моменты противостояния.

Сборная Франции с главным тренером Дидье Дешамом в 1/8 финала турнира прошла Бельгию (1:0), а в 1/4 финала победила в серии пенальти Португалию (0:0, пенальти — 5:3). Сборная Испании под руководством Луиса Де ла Фуэнте в 1/8 финала Евро-2024 разгромила Грузию (4:1), а в четвертьфинале в дополнительное время обыграла Германию (2:1 д.в.).

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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