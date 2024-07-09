Испания — Франция: стартовые составы на полуфинал Евро-2024

Сборные Испании и Франции объявили стартовые составы на матч полуфинала Евро-2024.

Испания: Унаи Симон, Хесус Навас, Начо, Ляпорт, Кукурелья, Родри, Фабиан Руис, Дани Ольмо, Ямаль, Нико Уильямс, Мората.

Франция: Меньян, Тео Эрнандес, Салиба, Упамекано, Кунде, Канте, Рабьо, Тчуамени, Дембеле, Коло-Муани, Мбаппе.

Встреча пройдет 9 июля на стадионе «Арена Мюнхен». Начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.