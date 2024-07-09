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Сегодня, 20:52

Испания — Франция: стартовые составы на полуфинал Евро-2024

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Болельщики Испании и Франции у «Арены Мюнхен».
Фото Reuters

Сборные Испании и Франции объявили стартовые составы на матч полуфинала Евро-2024.

Испания: Унаи Симон, Хесус Навас, Начо, Ляпорт, Кукурелья, Родри, Фабиан Руис, Дани Ольмо, Ямаль, Нико Уильямс, Мората.

Франция: Меньян, Тео Эрнандес, Салиба, Упамекано, Кунде, Канте, Рабьо, Тчуамени, Дембеле, Коло-Муани, Мбаппе.

Встреча пройдет 9 июля на стадионе «Арена Мюнхен». Начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

Чемпионат Европы. 1/2 финала
09 июл, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Испания
Франция

Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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