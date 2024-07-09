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Сегодня, 09:30

Испания — Франция: результаты матчей и статистика команд на чемпионате Европы 2024

Испания и Франция в последний раз играли в 2021 году
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист сборной Испании Ламин Ямаль.
Ламин Ямаль.
Фото Reuters

Сборная Испании сыграет с Францией 9 июля в Мюнхене (Германия) в матче 1/2 финала Евро-2024. «СЭ» публикует статистику и результаты игр национальных команд на чемпионате Европы-2024.

Сборная Испании под руководством Луиса Де ла Фуэнте набрала девять очков в группе D Евро-2024 после побед над Италией (1:0), Хорватией (3:0) и Албанией (1:0). В 1/8 финала турнира «Красная фурия» разгромила Грузию (4:1), а в четвертьфинале в дополнительное время обыграла Германию (2:1 д.в.).

Сборная Франции с главным тренером Дидье Дешамом набрала пять баллов в группе D чемпионата Европы-2024 после победы над Австрией (1:0), а также — ничьих с Польшей (1:1) и Нидерландами (0:0). В 1/8 финала Евро-2024 французы прошли Бельгию (1:0), а в 1/4 финала победили в серии пенальти Португалию (0:0, пенальти — 5:3).

В последний раз Испания и Франция встречались 10 октября 2021 года. Тогда в финале Лиги наций французы переиграли испанцев со счетом 2:1.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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Сборная Испании по футболу
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