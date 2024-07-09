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Сегодня, 10:25

Рианчо: «Отсутствие Педри и Карвахаля не сильно скажется на игре Испании»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от игры сборной Испании в полуфинале чемпионата Европы с Францией.

«Это будет сложный матч: сила против техники и таланта. Обе команды имеют большой потенциал и могут победить в этом матче. Отсутствие Педри и Карвахаля не сильно скажется на игре Испании», — сказал Рианчо «СЭ».

Матч 1/2 финала чемпионата Европы-2024 между Испанией и Францией пройдет во вторник, 9 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
Рауль Рианчо
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