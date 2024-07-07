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Сегодня, 15:15

Испания — Франция: какой канал покажет трансляцию матча 1/2 финала Евро 2024

Телеканал «Матч ТВ» покажет полуфинал Евро-2024 Испания — Франция
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Франции.
Фото Reuters

Сборная Испании сыграет с Францией в матче 1/2 финала чемпионата Европы по футболу во вторник, 9 июля. Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния Испания — Франция будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Видеотрансляцию матча Евро-2024 в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 21.00 мск. Также смотреть встречу можно в онлайн-кинотеатрах «Okko» и «Кинопоиск» по платной подписке.

В 1/4 финала испанцы обыграли Германию со счетом 2:1. Французы победили сборную Португалии в серии пенальти — 0:0 (5:3).

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

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Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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