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Испания — Франция: дата и время начала матча 1/2 финала Евро 2024

Испания сыграет с Францией в матче 1/2 финала чемпионата Европы 9 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Ламин Ямаль (сборная Испании).
Фото Global Look Press

Испания сыграет с Францией в матче 1/2 финала чемпионата Европы по футболу во вторник, 9 июля. Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния Испания — Франция будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 21.00 мск. Также смотреть встречу можно в онлайн-кинотеатрах «Okko» и «Кинопоиск» по платной подписке.

В 1/4 финала испанцы обыграли Германию со счетом 2:1. Французы были сильнее португальской сборной в серии пенальти — 0:0 (5:3).

Чемпионат Европы. 1/2 финала
09 июл, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Испания
Франция

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Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
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