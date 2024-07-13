Сборные Испании и Англии по футболу сыграют в матче финала чемпионата Европы-2024 14 июля в Берлине (Германия). Встреча на арене «Олимпиаштадион» начнется в 22.00 по московскому времени.

Смотреть финал Евро-2024 можно будет бесплатно на сайте matchtv.ru и на канале «Матч ТВ». Начало трансляции — в 21.00 мск. Игру также покажут по подписке в онлайн-сервисах Okko и «Кинопоиск» через ретрансляцию прямого эфира федерального канала.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию противостояния англичан и испанцев. В нашем матч-центре будут доступны ключевые события финальной встречи чемпионата Европы-2024.

Узнать больше о прогнозах на финальный поединок Евро-2024 и другой полезной информации можно с помощью материала «СЭ».

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