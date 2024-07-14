Финальный матч чемпионата Европы-2024 Англия — Испания пройдет 14 июля, в воскресенье, в городе Берлин (Германия). Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую трансляцию самых интересных моментов противостояния Англии и Испании. Ключевые события встречи будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

В 21.50 мск на канале «Матч ТВ» начнется бесплатная видеотрансляция противостояния финала чемпионата Европы-2024 Испания — Англия. Встречу также можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и по подписке через ретрансляцию прямого эфира федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

Сборная Испании считается фаворитом финала Евро-2024. По мнению букмекеров, коэффициент на победу команды де ла Фуэнте составляет 2,50. Сделать ставку на успех англичан можно за 3,55. Ничья в основное время идет с коэффициентом 2,90.

Комментатор и колумнист «СЭ» Денис Казанский считает, что англичане одержат победу в финале Евро-2024 в том случае, если продемонстрируют жесткую игру против испанцев.

«Мне кажется, что сборной Англии крайне важно запугать своего соперника, — приводит «РБ Спорт» слова Казанского. — Уильямс и Ямаль очень ярко играют на флангах и являются движущей силой Испании, поэтому фланговые игроки Англии должны играть жестко. Уокер, Триппьер, Сака, который также играет на фланге, могут справиться с таким заданием. Кстати, Германия также пробовала такую тактику в четвертьфинале против Испании. Мне кажется, что в этом матче можно посмотреть тотал желтых карточек больше 1,5 именно в первом тайме. Англии гарантировать успех может только жесткий стиль игры — и они пойдут за ним. Испания будет парить и стараться убегать и в контратаке, и в позиционке. Посмотрим, кому достанется Кубок, но в этом матче должно быть кровище».

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в своей колонке для «СЭ» назвал точный счет финала:

«Полагаю, в финале Испания будет владеть мячом. Постараются обыгрывать один в один. Скорее всего, выиграют 2:1. Или будет ничья в основное. Те команды, которые выделял с самого начала, дошли до финала. Со смехом наблюдаю, как затихают те, кто критиковал весь турнир Англию. Кто-то смеялся над словами Саутгейта: «Я пришел сюда, чтоб радовать людей». Где вы, ребята? Будете смотреть финал или не стоит, раз Англия играет ужасно?»