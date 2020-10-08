Исландия сыграет с Венгрией в финале плей-офф за выход на Евро-2020

В матче 1/2 финала плей-офф за выход на Евро-2020 сборная Исландии обыграла команду Румынии (2:1). Сборная Венгрии в гостях переиграла команду Болгарии (3:1).

В финале Исландия и Венгрия сыграют друг с другом и определят обладателя путевки в финальный турнир чемпионата Европы. Матч пройдет 12 ноября в Будапеште. Начало в 22.45 по московскому времени.

Плей-офф за выход на Евро-2020

Путь А

1/2 финала

Исландия — Румыния — 2:1 (2:0)

Голы: Г.Сигурдссон, 16 (1:0). Г.Сигурдссон, 35 (2:0). Максим, 62 — с пенальти (2:1).

Исландия: Халльдоурссон, Ауднасон (Ингасон, 86), Р.Сигурдссон, Магнуссон, Бьяднасон, Гюннарссон, Й.Гвюдмундссон (Сигюрьенссон, 83), Г.Сигурдссон, Пальссон, Траустасон, Финнбогасон (Сигтоурссон, 75).

Румыния: Тэтэрушану, Камора, Маня, Бэлаша, Буркэ, Дяк (Хаджи, 46), Максим (Кешеру, 80), Станчу (Чикылдэу, 87), Митрицэ (Янку, 46), Крецу, Алибек (Пушкаш, 46).

Предупреждения: Максим, 36. Р.Сигурдссон, 62. Янку, 90+5.

Судья: Скомина.

8 октября. Рейкьявик. Стадион «Лаугардалсвеллур».

Болгария — Венгрия — 1:3 (0:1)

Голы: Орбан, 17 (0:1). Кальмар, 47 (0:2). Николич, 75 (0:3). Йомов, 89 (1:3).

Болгария: П.Илиев, Терзиев, Недялков, Божиков, Сисинью, Неделев, Малинов, Карабелев, Иванов (Йомов, 31), Краев (Янков, 80), Карагарен (Десподов, 58).

Венгрия: Гулачи, Орбан, Ланг, Фиола (Ботка, 82), Салаи, Кальмар (Него, 70), Надь (Газдаг, 82), Шоллои, Шигер, Солои (Николич, 59), Холендер (Хандья, 70).

Предупреждения: Ланг, 55. Газдаг, 89.

Судья: Марчиняк (Польша).

8 октября. София. Стадион «Васил Левски».