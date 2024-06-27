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Сегодня, 04:32

Роднина: «Выступление сборной России на прошлом Евро ничем хорошим не запомнилось»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением о том, как сборная России по футболу выступила бы на Евро-2024.

«Не знаю, как бы сейчас сборная России по футболу выступала на чемпионате Европы, но опыт выступления на прошлом Евро ничем хорошим не запомнился, только разочарования», — цитирует «РБ Спорт» Роднину.

На Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/irina-rodnina-vy-stuplenie-sbornoj-rossii-na-proshlom-evro-nichem-horoshim-ne-zapomnilos/
Евро-2024
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