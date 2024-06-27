Роднина: «Выступление сборной России на прошлом Евро ничем хорошим не запомнилось»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением о том, как сборная России по футболу выступила бы на Евро-2024.

«Не знаю, как бы сейчас сборная России по футболу выступала на чемпионате Европы, но опыт выступления на прошлом Евро ничем хорошим не запомнился, только разочарования», — цитирует «РБ Спорт» Роднину.

На Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе.