Инсинье рассказал, в чем сила сборной Италии

Форвард сборной Италии Лоренцо Инсинье поделился впечатлениями после матча Евро-2020 против сборной Турции (3:0).

«Начали мы медленно, но сумели встряхнуться и забить три мяча во втором тайме, — цитирует Инсинье официальный сайт УЕФА 12 июня. — Манчини сказал нам сохранять спокойствие и сосредоточиться на игре. Это мы и сделали, добившись своей цели.

Наша сила — в командном духе; тренер создал отличный коллектив, в котором нет разделения на запасных и игроков стартового состава. Каждый из нас всегда готов жертвовать собой ради товарищей по команде. Победа — это самое главное, а если еще мне удалось забить, то даже лучше. Великолепный вечер.

Было здорово играть перед нашими болельщиками. Будем надеяться, что для многих это станет отправной точкой и что в будущем на стадион сможет приходить еще больше зрителей".

Инсинье забил один из мячей в этой игре. Также отличился Чиро Иммобиле, а Мерих Демирал забил в свои ворота.