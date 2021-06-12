Инсинье рассказал, в чем сила сборной Италии
Форвард сборной Италии Лоренцо Инсинье поделился впечатлениями после матча Евро-2020 против сборной Турции (3:0).
«Начали мы медленно, но сумели встряхнуться и забить три мяча во втором тайме, — цитирует Инсинье официальный сайт УЕФА 12 июня. — Манчини сказал нам сохранять спокойствие и сосредоточиться на игре. Это мы и сделали, добившись своей цели.
Наша сила — в командном духе; тренер создал отличный коллектив, в котором нет разделения на запасных и игроков стартового состава. Каждый из нас всегда готов жертвовать собой ради товарищей по команде. Победа — это самое главное, а если еще мне удалось забить, то даже лучше. Великолепный вечер.
Было здорово играть перед нашими болельщиками. Будем надеяться, что для многих это станет отправной точкой и что в будущем на стадион сможет приходить еще больше зрителей".
Инсинье забил один из мячей в этой игре. Также отличился Чиро Иммобиле, а Мерих Демирал забил в свои ворота.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024447--turkey-vs-italy/
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