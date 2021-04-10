Иностранцы не смогут стать волонтерами на матчах чемпионата Европы-2020 в Петербурге
Центр подготовки городских волонтеров чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге принял решение не отбирать волонтеров из иностранных государств из-за неопределенности с открытием границ.
«Так как нам нужно сейчас уже приступать к обучению [волонтеров], а мы не уверены, что границы откроют, то мы не можем так рисковать. Поэтому было принято решение, что будут только те, кто находятся в городе», — цитирует ТАСС заместителя руководителя центра Дмитрия Антонова.
Ранее сообщалось, что центр получил заявки на волонтерство почти от 11 тысяч человек. Помимо россиян среди них также были желающие из Албании, Алжира, Гвинеи, Венгрии, Индии, Италии, Пакистана, Германии, Греции и ряда других стран. Однако, по словам Антонова, число заявок из-за рубежа не превышало российские.
9 апреля отбор волонтеров завершился, команда сформирована из 1,5 тысяч человек. Ранее Антонов сообщал, что добровольцам, прошедшим отбор, предложат пройти вакцинацию от коронавируса. «Мы пока только у людей уточняем, кто планирует делать [прививку], кто болел. Пока сбор статистических данных проходит, а там уже ближе к делу будем смотреть», — пояснил заместитель руководителя центра.
Волонтеры будут задействованы по восьми направлениям: транспорт, последний километр (участок на пути к стадиону и прилегающая к нему территория), культурно-развлекательная программа, информационно-туристическая служба, медиаобеспечение, зона болельщиков, медицина и штаб.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, он был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. В Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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