В 20.45 по московскому времени будет объявлена информация о судьбе матча Евро-2020 Дания — Финляндия, сообщает пресс-служба УЕФА.

Незадолго до конца первого тайма датчанин Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на поле около одной из трибун. Врачи попытались оказать игроку первую помощь.

Им пришлось делать искусственный массаж сердца. На поле вынесли носилки, но потребовались более серьезные средства реанимации — в том числе дефибриллятор.

Игра была прервана на неопределенное время. Датские футболисты обступили Эриксена и закрыли от зрителей и камер. Позднее его унесли на носилках за ширмой под аплодисменты публики.