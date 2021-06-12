Иммобиле отметил, что сборная Италии старалась измотать Турцию

Форвард сборной Италии Чиро Иммобиле поделился впечатлениями после матча Евро-2020 против сборной Турции (3:0).

«Мы проявили терпение в первом тайме, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 12 июня. — У сборной Турции сильная команда, и она создавала проблемы многим соперникам высшего уровня. Мы старались измотать ее, гоняя за мячом влево-вправо, и расшатать оборону.

К сожалению, мы постоянно натыкались на нее, как на стену. После перерыва команда Турции уставала все больше и больше. Пропустив мяч, ей пришлось раскрываться. И вот тогда проявились наши сильные качества.

За мое врожденное голевое чутье благодарить нужно родителей, вот и оказался в нужный момент в нужном месте. Второй гол принесла прекрасная комбинация: мы очень быстро перевели мяч справа налево. И еще я рад, что Лоренцо (Инсинье) поставил последнюю точку».

Иммобиле стал одним из авторов голов в этой игре. Также отличился Лоренцо Инсинье, а Мерих Демирал забил в свои ворота.