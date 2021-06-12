Иммобиле отметил, что сборная Италии старалась измотать Турцию
Форвард сборной Италии Чиро Иммобиле поделился впечатлениями после матча Евро-2020 против сборной Турции (3:0).
«Мы проявили терпение в первом тайме, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 12 июня. — У сборной Турции сильная команда, и она создавала проблемы многим соперникам высшего уровня. Мы старались измотать ее, гоняя за мячом влево-вправо, и расшатать оборону.
К сожалению, мы постоянно натыкались на нее, как на стену. После перерыва команда Турции уставала все больше и больше. Пропустив мяч, ей пришлось раскрываться. И вот тогда проявились наши сильные качества.
За мое врожденное голевое чутье благодарить нужно родителей, вот и оказался в нужный момент в нужном месте. Второй гол принесла прекрасная комбинация: мы очень быстро перевели мяч справа налево. И еще я рад, что Лоренцо (Инсинье) поставил последнюю точку».
Иммобиле стал одним из авторов голов в этой игре. Также отличился Лоренцо Инсинье, а Мерих Демирал забил в свои ворота.
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Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024447--turkey-vs-italy/
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