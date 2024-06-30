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Гюндоган: «Дания хорошо оборонялась почти весь матч, но Германия заслужила победу»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник сборной Дании Йоаким Меле (№5) борется за мяч с полузащитником сборной Германии Илкаем Гюндоганом (№21).
Фото AFP

Полузащитник и капитан сборной Германии Илкай Гюндоган оценил игру команды в матче 1/8 финала Евро-2024 против Дании (2:0).

«Игра, которая должна запомниться! Честно говоря, это было немного странно. Очень напряженный матч, и нам немного повезло. Дания очень хорошо оборонялась на протяжении почти всей игры, но мы заслужили победу. Была отличная атмосфера. Когда зазвучал гимн, мы почувствовали, что болельщики готовы поддержать нас. Всегда приятно возвращаться в Дортмунд, и теперь мы с нетерпением ждем матча в Штутгарте», — приводит слова Гюндогана сайт УЕФА.

Сборная Германии в четвертьфинале сыграет с победителем матча Испания — Грузия. Немцы дошли до 1/4 финала крупного турнира (Евро и ЧМ) впервые с 2016 года.

Илкай Гюндоган
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Дании по футболу
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