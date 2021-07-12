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Игроки сборной Италии растащили сетку ворот стадиона «Уэмбли» на сувениры

02:50
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Футболисты сборной Италии стали двукратными чемпионами Европы, обыграв в финале Евро-2020 команду Англии в серии пенальти.

После окончания встречи итальянцы разрезали сетку ворот лондонского стадиона «Уэмбли», в которые наносили удары в серии послематчевых пенальти, на сувениры, сообщает Twitter итальянской национальной команды.

Сборная Италии ранее выигрывала Евро в 1968 году, а также «скуадра адзурра» дважды проигрывала в финалах (2000, 2012).

Италия — Англия

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года