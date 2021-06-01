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«Мы по-прежнему хотим выиграть эту битву». Игроки сборной Бельгии привились от коронавируса

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Игроки и персонал сборной Бельгии сделали прививки от коронавируса перед чемпионатом Европы-2020, сообщается в Twitter команды.

«Мы по-прежнему хотим выиграть эту битву с Covid-19», — говорится в сообщении.

Бельгия — первый соперник сборной России на Евро-2020. Игра между российскими и бельгийскими футболистами состоится 12 июня в Санкт-Петербурге.

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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи