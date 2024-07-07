Игрока сборной Турции Акайдына унесли с поля на носилках в матче с Нидерландами

Защитник сборной Турции Самет Акайдын получил травму в матче 1/4 финала Евро-2024 с Нидерландами (1:2).

На 79-й минуте Акайдын упал после столкновения в центре поля. Защитник не смог самостоятельно подняться, его унесли на носилках. Вместе Акайдына на поле вышел Зеки Челик.

Турция завершила выступление на Евро-2024, а Нидерланды в полуфинале сыграют с Англией. Встреча пройдет 10 июля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.