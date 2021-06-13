Игрок сборной России не согласился с мнением, что Бельгия — космос
Полузащитник сборной России Максим Мухин рассказал о реакции команды на поражение в матче Евро-2020 против сборной Бельгии (0:3).
— С какой задачей выходили на поле?
— Задача как у всех — выйти помочь команде, максимально выложиться. Нужно было отыграться со счета 0:2. Была задача победить.
— Какие были персональные задания?
— Не могу сказать.
— Какая атмосфера сейчас?
— Все очень сильно расстроены, не ожидали такого результата, поникли, ушли в себя. Будем продолжать исправлять ошибки, двигаться вперед.
— Бельгия — космос?
— Не скажу, что космос. Можно играть со всеми соперниками, все зависит от нас самих. В этот раз не очень повезло. Где-то расслабленность была, потеря концентрации.
Дубль в составе победителей сделал Ромелу Лукаку. Также отличился Тома Менье.
(Гоша Чернов)
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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