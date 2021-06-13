Полузащитник сборной России Максим Мухин рассказал о реакции команды на поражение в матче Евро-2020 против сборной Бельгии (0:3).

— С какой задачей выходили на поле?

— Задача как у всех — выйти помочь команде, максимально выложиться. Нужно было отыграться со счета 0:2. Была задача победить.

— Какие были персональные задания?

— Не могу сказать.

— Какая атмосфера сейчас?

— Все очень сильно расстроены, не ожидали такого результата, поникли, ушли в себя. Будем продолжать исправлять ошибки, двигаться вперед.

— Бельгия — космос?

— Не скажу, что космос. Можно играть со всеми соперниками, все зависит от нас самих. В этот раз не очень повезло. Где-то расслабленность была, потеря концентрации.

Дубль в составе победителей сделал Ромелу Лукаку. Также отличился Тома Менье.

(Гоша Чернов)